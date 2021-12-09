Otomobil uyanıkları "İkinci el sıfır araç" satıyor! Ortak hareket ediyorlar

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşa bayide 'yok' denilen ya da sözde sıraya ismi yazılan sıfır kilometre araçlar online satış sitelerinde boy gösteriyor. Bayilerden el altından alınan sıfır araçların otomobil liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konarak satılması vurgunun boyutunu ortaya çıkardı.

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Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşa bayide 'yok' denilen ya da sözde sıraya ismi yazılan sıfır kilometre araçlar online satış sitelerinde boy gösteriyor. Bayilerden el altından alınan sıfır araçların otomobil liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konarak satılması vurgunun boyutunu ortaya çıkardı. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre Piyasadaki stokçuluğa ve karaborsacılığa karşı büyük tepki gösteren vatandaşlar, özellikle online platformlarda ikinci el olarak satılan sıfır araçlara dikkat çekiyor.

Olmayan aracı el altından satıyorlar!

Bayide 'yok' denilen sıfır araçlar, el altından alınıyor. Sonra da online satış platformlarında 'Sıfır km araç' başlığı ile satılıyor. Fiyatlar ise fırsatçılığın bu kadarına pes dedirtiyor. Online sitelerde, 'sıfır kilometre araç' denilen otomobiller bayilerdeki fiyatların en az 50 bin ila 100 bin TL üzerinde satışa çıkarılıyor.

1.000 TL dahi indirmeyiz

Genellikle 0 ila 150 km bandında olan bu araçlar, bayiden alınır alınmaz galeri ya da otoparklara getiriliyor. Burada fotoğraflanarak satışa sunulan araçları satanlar arasında vatandaşlar da var galeriler de...

Örneğin Volkswagen Polo 1.0 TSI Style model bir aracın bayi liste fiyatı 487 bin TL iken aynı aracın sıfır km ikinci eli sahibinden.com'da 570 bin TL'den satışa sunuluyor. İlanı veren kişi arandığında, "Sıraya girdik aracı aldık. Siz o liste fiyatını görüyorsunuz ama araç yok gelen aracın da fiyatı bizim verdiğimiz bantta olacak" diyor.

Araçta indirim talep edildiğinde, "İndirim yapamayız. Birçok galeride fiyatlar bu bantta. Kimsenin indirim yapacağını sanmıyorum ama siz yine de sorun" diye konuşuyor.

Yine bir diğer ilanda Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street model araç 362.500 TL'den satışa sunuluyor. Aynı aracın bayi liste fiyatı ise 351.900 TL. Aracı ilana veren galerici, otomobili kendisine vatandaşın sattığını söylüyor.



Galerici, "Vatandaşlar artık bu işi yatırım aracı olarak görüyor. Gidip sıraya girip sonra da galerilere satıyorlar. Ben aracı zaten bayi liste fiyatının üzerinde aldım. Dolayısıyla bende üzerine kârımı koyup satıyorum" dedi.