Resmi açıklama geldi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Bazı kullanıcılar sosyal medya platformu Instagram ile ilgili sorun yaşıyor. Bu nedenle "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kullanıcıların bir kısmı "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşılaşırken bir kısmı ise profiline giremediğini belirtti.

Abone ol

Instagram'a giriş yapan bazı kullanıcılar "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşı karşıya kaldı. Akışlarında yeni gönderileri göremeyen kullanıcıların yanı sıra profil sayfasına giriş yapamayan kullanıcıların olduğu da görüldü. Öte yandan bazı kullanıcılar ise Instagram'ın kendilerini direkt olarak uygulamadan attığını belirtti.

Downdetector'un verilerine göre, kullanıcı raporları da Instagram'da problemlerin olduğunu işaret ediyor.

Bakan yardımcısı Sayan twıtter'dan paylaştı

Kullanıcıların sebebini merak ettiği Instagram'daki erişim sorunuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Sayan paylaşımında "Instagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama geldi

Meta sözcüsü Devi Narasimhan The Verge'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bazı kullanıcıların Instagram'a erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Öte yandan Instagram'ın Twitter hesabından da resmi bir açıklama geldi. Açıklamada "Bazı kişilerin Instagram'a erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz. Rahatsızlık için özür dileriz ve sıkı durun!" ifadeleri yer aldı.