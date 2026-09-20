Reis'in selamı var!

Tarih: 18 Eylül 2026 Cuma, saat 18.30 civarı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde duygu yüklü anlara şahit olmak nasip oldu. Başım önde yürürken caddede kafamı bir kaldırdım; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizle selamlaşıyordu. Eli yukarıdaydı, ben de selamımı verdim, o da aldı.

Allah razı olsun, böylesine milletine sevdalı bir liderimiz var.

Caddede “Reis! Reis!” sesleri yankılanıyordu. Duygulanmamak, etkilenmemek, gurur duymamak mümkün değildi. Objektif bir bakış açısıyla hem izledim hem yaşadım o kareleri. Hâlâ gözlerimde Cumhurbaşkanımızın halkını selamlayışı ve dik duruşu…

“Helal be Reis!” dedim. Yanımdaki genç kardeşlerimiz “Abi, çekebildin mi Reis’i, bana da yollar mısın?” diyor, teyzelerimiz “Oğlum…” diye sesleniyordu. Bu sesler yüreğime mana dolu bir güç verdi.

Çengelköy’e doğru adımlarım daha da sağlamlaştı. İnancımın ve umudumun tarifi, ancak şanlı Türk bayrağımızın dalgalanışındaki coşkuyla kelimelere dökülebilirdi.

Rabbim, başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı.