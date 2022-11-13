TÜRSAB Seçimlerini Kim Kazanacak?

26 ve 27 Kasım 2022 tarihlerinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25.Dönem Genel Kurulu ve Seçimlerinde yeni başkanını seçecek. Bana soracak olursanız öncelikle net bir şekilde ifade etmek isterim ki kim seçilirse seçilsin bu seçimin kazananı ülkemiz turizmi ve turizmcisi olsun.

Seyahat Acentalarımız hak ettiği şekilde yönetilsin ve hakları savunulsun. Tatilcilerin cebini ve yüzünü güldüren yepyeni tatil paketleri ve alternatifleri 2023 tatil sezonunda tatilcilerimizle buluşsun.

Şuan mevcut yönetimdeki Başkan Firuz Bağlıkaya ve yönetimi 5. yılı geride bıraktı. Firuz Bağlıkaya, “TÜRSAB da değişim devam ediyor” diyerek ülkemiz genelindeki seyahat acentalarıyla seçim buluşmalarını gerçekleştiriyor. Geride kalan 5 yılda TÜRSAB seçim yasası kanunun çıkması gerekliliğini her platformda dile getiren Bağlıkaya, yeni dönemde de gerekli kanun değişikliğini çıkarabilmek için bir dönem daha göreve devam etmesi gerekliliğini ifade ediyor.

Benim öngörüm Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçilecektir lakin yeni dönemde kendisini daha zorlu süreçler ve görevler beklemektedir. Sorumluluğu en üst seviyededir.

TÜRSAB’ın yeni yol haritasında Başkanın öncelikle yakın çevresine çok dikkat etmesi gerekiyor. Küskünleri ve kırgınları bir araya getirmeli siyasi söylem ve polemiklerden TÜRSAB’ı kesinlikle uzak tutmalıdır. Turizmin siyaset üstü bir anlayış biçimi olduğunun bilinciyle hareket edilmelidir. Kısacası TÜRSAB’ın yüksek motivasyona ihtiyacı vardır.

Bu köşe yazısında fikir ve düşüncelerimi kısaca kaleme alarak sizlerle paylaşmamı tetikleyen Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt’un Turizm camiasıyla yapmış olduğu ve benimle de paylaştığı açıklamaları oldu. Bu vesile ile tarafsızlık vurgusu yapan Kurt’un da duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşıyorum.

İşte Hüseyin Kurt’un O açıklamaları;

Yaklaşan TÜRSAB 25. Dönem Genel Kurulu ve Seçimi Hakkında;

Kıymetli sektör paydaşları, değerli dostlar ve derneğimizin güzide üyeleri,

Sizlerden uzunca bir süredir gelen telefon aramaları, mesajlar ve yüz yüze görüşmelerimizdeki sorularınız doğrultusunda bu mesajı toplu bir yanıt olması adına paylaşmayı uygun buldum. Üretmeyi, sektörü ve paydaşları adına katma değer yaratmayı, dertlerinizle dertlenmeyi, sorun ve problemlerinize çözüm yolu aramayı ve her daim yardım ve destek çağrınıza hazır olan bir kardeşiniz, dostunuz ve meslektaşınız olarak göstermiş olduğunuz teveccüh adına minnettarım.

Malumunuz, genel kurulumuza çok az bir süre kaldı.

26 ve 27 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25. Dönem Genel Kurulu ve seçiminin başta acentalarımız, sektörümüz, ülkemiz ve dünya turizmi adına hayırlı olmasını arzu eder, seçilecek yönetimin birlik olmaktan hareket ederek kucaklayıcı, kapısı ve gönlü açık, acentalarımız ve sektör paydaşları adına tünelin ucundaki ışık olacak ve vizyon belirleyen bir yönetim olmasını temenni ederim.

Bu vesileyle tüm adaylara başarılar dilerken, her hangi bir adayla ortak hareket etmediğimi bilginize sunar, güzel günler dilerim”

Tatil tadında kalın