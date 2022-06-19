TAFED Zeki Açıköz ile Açık Ara

23 Haziran saat 13:00 da Konya Selçuklu Kongre Merkezinde, Ülkemiz gastronomisini yakından ilgilendiren önemli bir Genel Kurul ve Seçim yapılacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu 7.Olağan Genel Kurulunda Başkanını yeniden seçecek. Türk mutfağı ve Aşçıları için çok büyük önem taşıyan bu buluşma aynı zamanda Türk mutfağının ve ona gönül verenlerin dünü bu günü ve yarınlara taşınacak anlamlı mirası için ayrı bir anlam ifade ediyor.

2006 yılında 8 dernek ile kurulan TAFED 2019 yılında 23 Dernekle Ankara’da yapılan Genel Kurulunda 2500 delegenin katılımıyla Türkiye’de bir Sivil Toplum Örgütünün en yoğun katılım gösterdiği Genel kurulundan sonra 2022 yılında Konya’da 32 Dernek ve delegeleriyle gerçekleştirilecek seçimine hazırlanıyor.

Türkiye ve Dünya mutfağı adına yapmış olduğu önemli etkinliklerle Türk aşçıları tarafından kurulan ve büyüyen TAFED ülkemiz turizmi ve gastronomisinin gelişim ve tanıtımı için katkıları yadsınmaz. Gönüllülük ilkesiyle beyaz üniformayı ve Ay Yıldız’ımızı gururla taşıyan Aşçılarımızın birlik ve beraberlik ruhuyla mutfağımızı ve lezzetlerimizi ustalarından aldığı mutfak mirasımızı yaşatmalarını çok önemsiyorum ve değerli buluyorum. Bu vesile ile şimdiden ülkemize ve aşçılık camiasına hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Konu ile ilgili yapmış olduğum inceleme, araştırma ve görüşmeler ön görüm ve tecrübelerim doğrultusunda da mevcut TAFED Başkanı Zeki Açıköz’ün açık ara yeniden Başkan seçileceğini şimdiden haber vermek ve sizlerle paylaşmak istedim.

Büyük bir heyecanla Türk mutfağı ve Aşçısına yakışır şekilde seçimlerin bir festival havasında yaşanacağını düşünüyorum.

Tatil Tadında Kalın