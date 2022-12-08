Hayrabolu’nun Tatlısını da insanını da çok sevdim

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Edirne şehirlerarası otobüs terminalinden Lüleburgaz’a oradan da Hayrabolu’ya ortalama 2 saat içerisinde ulaştım. Çat kapı sora sora en iyi Hayrabolu tatlısı nerede yenir? Sorusunun cevabını bizzat yerinde buldum.

Tekirdağ’a bağlı Trakya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hayrabolu’da tarihine, yaşanmışlıklarına, insanına yakışan “tadı damağımda kaldı” dedirten güzel bir seyahat deneyimini yaşadım. Sizler bu yazıyı okurken ben şehirlerarası otobüs yolculuğundayım. Kentleri sevdiren insanlar vardır ve gezdiğiniz keşfettiğiniz o yeri, tattığınız bir lezzetti anlamlı kılar.

Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, Hayrabolu tatlısını yazalım

Hayrabolu Tatlısı

Taze tuzsuz peynir, yumurta, doğal irmik, un, karbonatla yapılan özellikle çocukların gelişimi içinde çok değerli bir tatlı, Yumurta protein süt kalsiyum ve birde yüzde yüz doğal olunca 7 den 70’e herkesin tatlısı oluyor.

Hayrabolu tatlısı Hayrabolu’da yenir ama Nerede?

Lokanta, ,pastane, oteller, restoranlar başta olmak üzere Trakya ve Türkiye’nin her yerinde tatlı menülerinde yer alan isteğe bağlı olarak tahin, fındık, kaymak, dondurma ile servis edilen bu yöresel tatlımızın en doğal el emeği göz nuru yapımı ve sunumu 1972 senesinde Baba Salih Kaya’nın başlattığı Hayrabolu tatlısı serüveni özellikle Nisan-Mayıs aylarında koyun sütünden en lezzetli tatlılar yapılırmış. Şimdilerde Pey-Tat Yönetim Kurulu Başkanı Saim Kaya tarafından aynı özenle Baba mesleği sürdürülüyor.

İşin püf noktası ve Neden bir tatlı için Hayrabolu’ya gitmeliyim noktasına geliyorum, Hayrabolu tatlısının Kadı göbeği ismiyle el yapımı taze taze tuzsuz peynir tanelerini hissederek tadına varabileceğiniz yer Hayrabolu’dur. Bizlerin herhangi bir yerde yediğimiz Hayrabolu tatlısı ise fabrikasyon üründür.

Saim Kaya alçakgönüllü, samimi, esnaf, çayı içilir tatlısı yenir güzel bir insan. Hayrabolu’da beni hayretlere düşüren ve aslında olması gereken duygu haliyse minibüs şoföründen terminal sorumlusuna, Hayrabolu sokaklarındaki Mehmet Amcaya Birol Ağabeye tanımadığım ama misafirperver duygularla yol gösteren ağırlayan, uğurlayan sürücü kursu İbrahim beyden Belediye çalışanlarına varana dek isimlerini hatırlamadığım ama tatlı anılarla Hayrabolu’yu sevdiren tüm Hayrabolululara ve Hayrabolu tatlısını ülkemize kazandıran Saim Kaya’ya teşekkür ediyorum. Yolunuz Hayrabolu’ya mutlaka düşsün sizde bu güzel insanları tanıyın ve Hayrabolu tatlısının ve Kadı Göbeğinin tadına bakın.

Tatil Tadında Kalın