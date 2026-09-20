Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı! Lüks saat, çakmak ve kurbağa figürü koleksiyonları...

Levent İnanır "Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var" sözleriyle tepki çekerken Kadir İnanır'ın mal varlığı ve serveti merak edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Kadir İnanır'ın servetinin 1 milyar TL olduğu iddia edildi.