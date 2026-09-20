Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu! İlk sıra şaşırttı 450 bin TL maaşı var
Türkiye'de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu. Zirve aylık ortalama 450 bin lira kazançla noterliğin. Peki listenin geri kalanında hangi meslekler var?
Pınar Erden Güneş
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Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Boğaziçi Enstitüsü'nün 7 araştırmacıyla bir yılı aşkın süren çalışmasında 1300'ün üzerinde meslek incelendi. Resmi maaş raporları ve istihdam sağlayan firmaların verileri karşılaştırıldı.
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Türkiye'de en çok kazandıran mesleklerin başındaysa aylık ortalama 456 bin lirayla noterlik bulunuyor.
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Noterliği aylık 350 bin liralık ortalama gelirle pilotluk, onu da 348 bin lirayla yazılım mühendisliği izliyor.
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Listenin devamındaysa sigorta uzmanlığı, avukatlık, eczacılık ve doktorluk var.
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Yönetim danışmanlığı, mali müşavirlik ve petrol mühendisliği de listenin 8, 9 ve 10. sırasında yer aldı.
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