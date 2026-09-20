Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu! İlk sıra şaşırttı 450 bin TL maaşı var

Türkiye'de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu. Zirve aylık ortalama 450 bin lira kazançla noterliğin. Peki listenin geri kalanında hangi meslekler var?

Pınar Erden Güneş