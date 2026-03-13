Türk mutfağının ufku genişliyor: Şeflerden kolektif manifesto çağrısı

İstanbul, 13 Mart 2026 – Türk mutfağının binlerce yıllık mirasını modern gastronomiyle buluşturma ve dünya sahnesinde “ezber bozan” bir güç haline getirme zamanı geldi. Gastronomi tutkunu ve sosyal medya fenomeni Alper Tekbaş’ın ateşli çağrısı, sektörde yankı bulmaya başladı: “Ufuk Menüleri” vizyonuyla, bireysel başarıların ötesinde topyekün bir hareket yaratma önerisi, günümüzün en güçlü trendleriyle örtüşüyor.

Tekbaş, manifestosunda şu vurguyu yapıyor: “Türk Mutfak Şeflerimiz gastronomi dünyasının manifestosunu yeniden yazmalı. Dünya mutfağında ezberleri bozmalı. Bu enerji, bu yetenek, bu lezzet aşinalığı atalarımızdan miras, bizlerin genlerinde var. Lakin para kazanma, statü derdi, dedikodu, çekememezlik ve kıskançlık… Kişisel markalaşmayla değil, topyekün biz olarak bunu başarabiliriz.”

Türkiye’nin her köşesinden –Edirne’nin ciğerinden Hakkâri’nin kadayıfına, Gaziantep’in baklavasından Trabzon’un kuymasına, Hatay’ın künefesine– gelen nadide lezzetler, “lebi derya” bir hazine olarak tanımlanıyor. Tekbaş, bu mirası sadece korumakla yetinmeyip, gastronomi popülaritesini avantaja çevirerek turizm, ekonomi ve kültüre katkı sağlayacak bir dalga yaratma çağrısında bulunuyor.

Güncel Gelişmeler Vizyonu Destekliyor

2025-2026 dönemi, Türk mutfağının uluslararası yükselişinde dönüm noktası oldu. Michelin Guide Türkiye 2026 seçkisinde, İstanbul, İzmir, Bodrum ve ilk kez Kapadokya’dan restoranlar yer aldı. Vino Locale (İzmir) iki yıldızla zirveye otururken, TURK Fatih Tutak, Neolokal (Maksut Aşkar), Mikla (Mehmet Gürs) gibi isimler sürdürülebilirlik ve yerel ürün odaklı yaklaşımlarıyla Green Star’lar kazandı. Gault&Millau Türkiye 2026 ödüllerinde ise “En İyi Türk Mutfağı” Borsa Kandilli’ye, “En İyi Anadolu Mutfağı” Natolia’ya (Ömür Akkor) verildi. Yılın Şefi Aret Sahakyan (Maçakızı Bodrum) seçildi.

Bu başarılar bireysel değil, kolektif bir ivmenin sonucu. Ağustos 2025’te Türkiye Gastronomi Konfederasyonu’nun kuruluş çalışmaları başladı; WorldChefs (Dünya Şefler Birliği) üyelik süreciyle Türk mutfağına küresel temsil gücü kazandırılıyor. 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri (Aralık 2025), Türkiye Aşçılık Milli Takımı’nın katılımıyla Türk lezzetlerini dünyaya sergiledi. Gastromasa 2025-2026 etkinliklerinde Ömür Akkor gibi Anadolu mutfağı öncüleri, 81 ilin hikayesini modern yorumlarla paylaştı.

Kolektif Manifesto ve “Biz” Hareketi

Tekbaş’ın çağrısı, mevcut bölgesel stratejilerle de uyumlu: TRC1 Bölgesi Gastronomi Turizm Strateji Planı gibi projelerde “Tekil Davranışlardan Ortak Hareket’e”, “Bireysel Başarıdan Kolektif Başarılara” geçiş vurgulanıyor. Sosyal gastronomi, üretici ağları, ortak mutfaklar ve yeni nesil şef eğitimleri gibi adımlar, kıskançlık ve statü kaygılarını aşarak “biz” odaklı bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.

Genç yetenekler ve Michelin yıldızlı şefler (Fatih Tutak, Maksut Aşkar, Mehmet Gürs, Zeynep Pınar) öncülüğünde “Yeni Anadolu Mutfağı” manifestosu zaten dünyada ses getiriyor: Geleneksel tatları mevsimsel ürünler, mikroklimalar ve ileri tekniklerle yorumlama. Bu yaklaşım, UNESCO mirası Türk mutfağını gastro-turizm destinasyonu haline getirerek ekonomiye katkı sağlıyor – Michelin bölgelerinin gastro-turist çekim gücüyle ortalama harcama seviyeleri artıyor.

Geleceğe Doğru Adım

Alper Tekbaş’ın önerdiği “Ufuk Menüleri” kolektifi, her ilin şefini bir araya getirerek bölgesel tatları global menülere dönüştürebilir. Ortak manifesto metni, gastronomi liseleri projeleri (Emine Erdoğan öncülüğünde), Asırlık Tarifler kitapları ve festivallerle birleşirse, Türk mutfağı dünya liginde hak ettiği yeri alabilir.

Tekbaş sözlerini şöyle bitiriyor: “Tatil tadında kalın, ama bu ateş sönmesin – aksine, yayılmaya devam etsin!”