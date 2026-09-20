Aralıksız yağacak, göz gözü görmeyecek! Meteoroloji son uyarıyı verdi
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, sabah saatlerinde ise sis ve pus etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SABAH SAATLERİNE DİKKAT
Yağışların Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen ve Fındıklı) ile Artvin'in kuzeyinde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL, ANKARA VE DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge öne çıkan hava tahminleri şu şekilde:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.