Coğrafi işaretli ürün nedir?

Ülkemizde şehirler ilçeler genelinde coğrafi işaretli ürünümüz diye bilinen,ülkemizin değerleri ne anlama geliyor?



Herkesin dilinde,reklamında lakin önemi nedir?



Neden coğrafi işaret almıştır gelin açıklayalım bilgilendirelim.



BU LEZZETİN KİMLİĞİ VAR

Yöresini tanı, hikâyesini keşfet, coğrafi işaretini kontrol et.



Bir dakika! Bu ürünün bir hikâyesi var.



Bugün [ÜRÜN ADI]’nı tanıyoruz.

[ÜRÜN ADI], yalnızca bir ürün değil; ait olduğu yörenin kadim bilgisini, kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini ve güçlü hikâyesini bugüne taşıyan coğrafi işaretli bir değerdir.

Coğrafi işaret; bir ürünün belirli bir yöreyle olan bağını, kendine özgü özelliklerini, ününü ve geleneksel üretim bilgisini koruma altına alır. Böylece ürünün adı ve onu diğer ürünlerden ayıran nitelikleri korunur.

Bu nedenle coğrafi işaretli bir ürün satın alırken yalnızca ürün adına değil, tescilli ürün adına ve coğrafi işaret amblemine de dikkat etmek önemlidir.

Adını bil.

Hikâyesini keşfet.

Coğrafi işaret amblemini kontrol et.

Gerçek coğrafi işaretli ürünü tanı.

Çünkü coğrafi işaret, bir isimden fazlasıdır; yüzyılların biriktirdiği bilgi, yerel emek ve güçlü bir kültürel hafızadır.

BU ÜRÜN COĞRAFİ İŞARETLİ!



Kadim bilgilerden doğan, güçlü hikâyelerle bugüne ulaşan yerel değerlerimizi tanıyalım, koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım.

Unutmayın; bir ürün kendi hikâyesini anlatamaz.

Ta ki siz o hikâyeyi görünür kılana, değerini ortaya çıkarana ve coğrafi işaretle koruma altına alana kadar…

Coğrafi işaretlerin korunması, doğru tanıtılması ve yerel değerlerin geleceğe taşınması için tutkuyla çalışan ve bu alana emek veren Huriye Özener ile bu önemli hususta ayrıntılı görüşmelerimiz ve diyaloglarımız sonucunda böyle bir köşeyazısını sizlerle paylaşmak istedim.Tatil tadında kalın.