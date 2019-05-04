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Real Madrid Jovic'i transfer etti

Real Madrid Jovic'i transfer etti

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'i 60 milyon euro'ya renklerine bağladı.

Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda eden, İspanya La Liga’ya da erkenden havlu atarak hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

Paul Pogba, Eden Hazard ve Christian Eriksen gibi dünya yıldızlarıyla ilgilenen Eflatun-Beyazlılar, ilk imzayı Luka Jovic'e attırdı. AS'ın haberine göre Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın da istediği Eintracht Frankfurt'tan Luka Jovic'i 60 milyon euro karşılığında 6 yıllığına kadrosuna kattı. 

Benfica, 12 milyon Euro'yu kasasına koyacak
Jovic'in eski kulübü Benfica, Alman ekibiyle yaptığı anlaşma gereği 12 milyon Euro'yu kasasına koyacak. 

44 maçta 26 gol 7 asist
Eintracht Frankfurt'un yıldız golcüsü Luka Jovic, bu sezon 44 maça çıktı ve 26 gol, 7 asist kaydetti.

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