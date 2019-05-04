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Konya'da feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı

KONYA'da işçileri taşıyan servis otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolu Tümosan kavşağında meydana geldi. Organize sanayi bölgesine işçi götüren, henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 FIK 90 plakalı servis otobüsü, Aslım Caddesi üzerinde, yola çıkmak isteyen Bahri Alu yönetimindeki 02 HP 383 plakalı patates yüklü TIR ile çarpışıp, devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçilerden Abdullah Pala'nın (32) hayatını kaybetti tespit edildi. Sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 24 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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