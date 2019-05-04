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Devler Galatasaraylı yıldız için geliyor

Devler Galatasaraylı yıldız için geliyor

Galatasaraylı Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinde Bayern Münih, Sevilla, Valencia ve Monaco tarafından izlenecek.

Rodrigues'in gidişiyle asıl yeri olan sol açığa geçen Henry Onyekuru, 13 gol ve 3 asistlik performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Ağları sarstığı Fenerbahçe maçında çok sayıda Avrupalı scout tarafından takip edilen 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızı, yarınki Beşiktaş derbisinde de birçok yabancı kulübün izleyeceği ortaya çıktı.

Onyekuru için özel scoutlar görevlendirildi
Sabah'ın haberine göre; Alman devi Bayern Münih, İspanya'dan Sevilla ve Valencia ile Fransa'dan Monaco'nun Onyekuru için özel scoutlar görevlendirdiği öğrenildi.

25 milyon Euro
Bu durum genç yıldızın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Everton'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirlediği Onyekuru, Beşiktaş'a karşı kendisini göstermek için elinden geleni yapacak.

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