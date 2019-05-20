Ramazan'da sofralarda mutlaka bulunması gereken işte o baharat

Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, Ramazan ayında sık karşılaşılan sorunlardan birinin kan şekeri dengesizliği olduğunu belirterek, iftarda sofralarda tarçına yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında bazı insanlarda kilo verme algısı oluşuyor. Ancak uzmanlar 17 saat süren açlığın metabolizmayı yavaşlatması sebebiyle vücudun kilo vermekle yorulmaması gerektiği konusunda birleşiyor. Ayrıca uzun süreli açlık sonrasında vücudun gerekli besin öğelerini sağlayamaması durumunda sağlık problemlerine de yol açabiliyor.

Avcılar Anadolu Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Çağlanur Korkmaz, Ramazan’da sağlıklı beslenerek vücudun dengesini korumak adına beslenme önerilerinde bulundu.

Oruçluyken uzun süre aç kalındığı için kan şekerinin düştüğünü ve iftarda insanların daha çok tatlıya yöneldiğini belirten Dyt. Çağlanur Korkmaz, “İftarda hızlı ve yüklü miktarda bir besin tüketimi gerçekleştiği zaman kan şekeri aniden yükseliyor, hızlı yükselen kan şekeri de aynı hızda düştüğü için bu durum da yemekten sonra tatlı krizine yol açıyor” dedi.

Mutlaka tarçına yer verin

Kan şekeri dengesizliğinin ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan biri olarak öne çıktığına dikkat çeken Dyt. Çağlanur Korkmaz, “Tarçın kan şekerinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir baharat. İftar sofranızda mutlaka tarçına yer verin. Uzun süre açlık sonrasında alacağımız besinlerle yükselen kan şekerimizi dengelemek için süte, yoğurda, suya, çaya tarçın ilave edilebilir” diye konuştu.

10 dakika kuralı nedir?

Uzun süreli açlık sonrasında mideye fazla yüklenmenin sindirimi zorlaştırdığını belirten beslenme ve diyet uzmanı, 10 dakika bekleme kuralına uyulması gerektiğini vurguladı.

Korkmaz, "Beyne giden tokluk sinyallerinin devreye gireceği süre ilk lokmadan 10 dakika sonradır. İftarı açtıktan sonra en az 10 dakika beklemek, hem iftarda tokluk sinyalini erken algılamamızı hem de fazla yemek yemekten kaçınmamızı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Patates uyarısı!

Ramazan ayı boyunca glisemik indeksi (yani kan şekerini yükseltme hızı) düşük olan karbonhidratlara yer verilmesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Çağlanur Korkmaz, “Örneğin, beyaz pirinç yerine bulgur pilavını, beyaz ekmek yerine tam tahıllı-çavdarlı ekmek tüketmeliyiz. Ayrıca patates tüketimini de sınırlandırmalıyız” dedi.

Örnek Ramazan menüsü

Kişilerin kilosuna göre yiyecek miktarlarının değiştiğini dile getiren Korkmaz’ın verdiği örnek menü ise şöyle:

Sahur: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, bol domates, salatalık, yeşillik, 3-4 adet zeytin, 3-4 adet ceviz içi, 1 dilim tam tahıl ekmeği

İftar: 1 adet hurma, 1 kase çorba (10 dakika ara ), 1 dilim tam tahıl ekmeği, salata , 6-8 kaşık etli sebze yemeği veya 4-5 köfte kadar et, tavuk, balık, 2 kaşık yoğurt veya 1 bardak ayran veya 1 kase cacık,

Ara: 1 bardak kefir + 1 orta boy meyve