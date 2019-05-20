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Dila Tarkan kaç yaşında ne iş yapıyor Dila Tarkan mesleği ne?

Dila Tarkan kaç yaşında ne iş yapıyor Dila Tarkan mesleği ne?

Sosyetik güzel Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları magazin basınının gündeminde. Murat Cemcir'in yakından takip ettiği güzel daha önce Eser Yenenler'in sevgilisiydi. Şeyma Subası'nın yakın arkadaşı olan Dila Tarkan Hakan Sabanbı ile de anılmıştı.

Şeyma Subaşı ile yakın arkadaş olan ve paylaştıkları pozlar ile gündem olan sosyetik güzel Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında ve Dila Tarkan ne iş yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. 1993 doğumu olan sosyetik güzelin adı birçok playboy ile de anılmıştı.  Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran sosyetik güzel Dila Tarkan daha sonra ‘Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor’ iddiaları ile gündeme geldi. Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır.

DİLA TARKAN KİMDİR? NE İŞ YAPAR: Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. 15'indeyken ailesiyle Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti.

Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın içerisinde olan isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, son olarak Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme geldi.

 

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