Putin, Ukrayna'da 9. generalini kaybetti! Bilanço giderek ağırlaşıyor
24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalde hiç beklemediği kadar büyük kayıplarla karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün savaştaki dokuzuncu komutanını kaybetti. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un öldüğü kız kardeşi tarafından doğrulandı.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir hafta içinde bitmesini umduğu Ukrayna işgalinde büyük sürprizlerle karşılaştı. Dünyanın savaş kararına verdiği ortak güçlü tepki, acemi Rus birliklerinin cephede yaşadığı aksilikler, yakıt ve erzak sorunları ve tabii ki de Rus ordusundaki ağır kayıplar...
Ukrayna: 19 bin Rus askeri öldürüldü
Bugün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Rusya'nın ayrıca 705 tank, bin 895 zırhlı araç, 335 topçu sistemi, 108 çoklu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 151 uçak ve 136 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 112 insansız hava aracı ve bin 363 aracını da kaybettiği aktarıldı.
Putin savaşta 9. komutanını kaybetti
45 gündür süren savaşta şimdiye kadar 8 komutanın öldüğü doğrulanmıştı. Dün listeye bir Komutan daha eklendi. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un hayatını kaybettiği ve Özersk'te defnedildiği yerel kaynaklar tarafından doğrulandı. Komutanın kız kardeşi Tatyana Karsakova da ölümü doğrulayarak “Yakın birini kaybettiğinizde hissettiğiniz acıyı kelimelerle ifade etmek imkansız. Sevgili kardeşim, her zaman kalbimizde yaşayacaksın” açıklamasında bulundu.
Öldürülen komutanların üzerine çarpı atılıyor
Öldürülen üst düzey askerlerin fotoğraflarını üstüne çarpı atarak paylaşan Ukraynalı yetkililer Rusya'nın çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini iddia ediyor. Ukrayna Ordusu son olarak 30 Mart'ta Rusya'nın Harkov'daki kanlı saldırısını yöneten Albay Denis Kurilo'yu 'ortadan kaldırdığını' açıklamıştı. 19 Mart'ta da Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasındaki top atışı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmış komutanın üzerinde çarpı olan fotoğrafı yayınlanmıştı.
Rusya kayıpları kabul etti: 'Büyük bir trajedi'
Batılı yetkililer, ölen Rus askerlerinin sayısının 7 bin ile 15 bin arasında olduğunu iddia ediyor. Rusya her ne kadar Batı ve Ukrayna'nın açıkladığı kayıpları kabul etmese de artık tamamen inkar da edemiyor. Rusya Savunma Bakanlığı 25 Mart'ta Ukrayna'da ölen asker sayısını 1351 olarak açıklamıştı. İngiliz haber kanalı Sky News'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise savaşta ciddi kayıplar verildiğini itiraf ederek kayıpların Rusya için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi.