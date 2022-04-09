Putin, Ukrayna'da 9. generalini kaybetti! Bilanço giderek ağırlaşıyor

24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalde hiç beklemediği kadar büyük kayıplarla karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün savaştaki dokuzuncu komutanını kaybetti. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un öldüğü kız kardeşi tarafından doğrulandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir hafta içinde bitmesini umduğu Ukrayna işgalinde büyük sürprizlerle karşılaştı. Dünyanın savaş kararına verdiği ortak güçlü tepki, acemi Rus birliklerinin cephede yaşadığı aksilikler, yakıt ve erzak sorunları ve tabii ki de Rus ordusundaki ağır kayıplar...

Ukrayna: 19 bin Rus askeri öldürüldü

Bugün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'nın ayrıca 705 tank, bin 895 zırhlı araç, 335 topçu sistemi, 108 çoklu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 151 uçak ve 136 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 112 insansız hava aracı ve bin 363 aracını da kaybettiği aktarıldı.

Putin savaşta 9. komutanını kaybetti

45 gündür süren savaşta şimdiye kadar 8 komutanın öldüğü doğrulanmıştı. Dün listeye bir Komutan daha eklendi. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un hayatını kaybettiği ve Özersk'te defnedildiği yerel kaynaklar tarafından doğrulandı. Komutanın kız kardeşi Tatyana Karsakova da ölümü doğrulayarak “Yakın birini kaybettiğinizde hissettiğiniz acıyı kelimelerle ifade etmek imkansız. Sevgili kardeşim, her zaman kalbimizde yaşayacaksın” açıklamasında bulundu.

Öldürülen komutanların üzerine çarpı atılıyor

Öldürülen üst düzey askerlerin fotoğraflarını üstüne çarpı atarak paylaşan Ukraynalı yetkililer Rusya'nın çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini iddia ediyor. Ukrayna Ordusu son olarak 30 Mart'ta Rusya'nın Harkov'daki kanlı saldırısını yöneten Albay Denis Kurilo'yu 'ortadan kaldırdığını' açıklamıştı. 19 Mart'ta da Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasındaki top atışı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmış komutanın üzerinde çarpı olan fotoğrafı yayınlanmıştı.