Profesör Tahsin Bakırtaş'tan yatırımcıya bomba dolar uyarısı! Elinizdeki doları tutun

Ekonomi profesörü Tahsin Bakırtaş'tan yatırımcıya 'dolar' uyarısı geldi. Bakırtaş, uzun süredir düşüş trendi ile birlikte 7-7.05 bandına oturan dolar kuru için 'elinizdekini tutun' dedi.

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Dolar yatırımı olanlar adeta büyük hüsrana uğradı. Öyle ki, kasım ayında 8.57 seviyelerine kadar çıkan dolar, 3 ay gibi bir sürede, 1.5 lira değer kaybederek 7 TL sınırına dayandı. Dolar kuru şu sıralar 7.03 seviyelerinde... Dolar kurunda hal böyle iken ekonomist Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş’tan şaşırtan bir çıkış geldi. Bakırtaş, elinde dolar bulunduran vatandaşa 'tutun' uyarısında bulundu.

Dolarda son durum

Merkez Bankası tarafından her hafta açıklanan para ve banka istatistiklerine göre Yurt içi son haftada yerleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artarak 236 milyar 107 milyon dolar ile tarihi seviyelere ulaştı. Vatandaşların bankalardaki tuttuğu döviz mevduatlarının çok büyük bir bölümünin dolar olduğu bilinirken son yaşanan düşüşlerle beraber vatandaşında Türk Lirası cinsinden maddi kaybı büyük oldu.

Dolar kurundaki düşüşle beraber ne yapacağını bilemeyen vatandaşa Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş’tan önemli uyarılar geldi.

Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut’un Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş vatandaşa “Elinizdeki dolarları tutun” diye çağrıda bulundu.

Dolar daha fazla düşerse ne olur?

Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş dolar kurunun en fazla 6.85’e kadar düşebileceğini öne süren Tahsin Bakırtaş “ Dolar kuru Türkiye şartlarında 6.85 TL’nin altına sarktığı zaman ekonomide başka sorunlar ortaya çıkar. İhracatçı para kazanamaz hale gelir. İthalatçı daha fazla kazanır. Buradan devlette kar elde eder ama bu ekonominin makro dengelerini bozacak bir dolar kuru ayarlaması olur. Bu nedenle zaten dolar kurunun gelebileceği nokta 6.85 – 7 TL arasıdır. Bu durum benim tahminim bu mayıs sonu haziran başına kadar gidebilir. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin doları düşürmek için başka hikaye yazma zorunluluğu ortaya çıkar.” dedi.

“Elinizdeki doları tutun''

Konuşmasında dolar kurundaki beklentilerini açıklayan Bakırtaş, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın rezervlere yönelik konuşmasına da değindi

Bakırtaş TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın “Sermaye girişlerini istikrarlı ve güçlü sermaye girişleri, yurt içi yerleşiklerde dedolarizasyon ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız" sözlerini alıntılayarak bu cümlenin ne anlama geldiğini açıkladı.

'Elinizdeki dolar tutun'

Bakırtaş bu açıklamayla Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasıyla vatandaşın elindeki dolarları toplama amacı güttüğünü öne sürerken “Benim halka uyarım şu elinizdeki dolar tutun” ifadelerini kullandı.