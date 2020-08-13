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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Saç dökülmesi koronavirüsle ilişkili olabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'li oyuncu Alyssa Milano'nun paylaştığı görüntüyle gündeme gelen 'Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?' sorusuna yanıt verdi.

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ABD'li oyuncu Alyssa Milano koronavirüs nedeniyle saçlarının döküldüğünü iddia etmişti.  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?' sorusuna yanıt verdi.

"Gündemde olduğu için her gün yeni yeni belirtiler yayımlanıyor. Bunlara dikkatli yaklaşmak lazım." diyen Ceyhan şöyle devam etti:

İstatistiksel anlamı olması lazım. Birkaç gün önce de bir hıçkırık yayımlandı. Bunların birçoğu koronavirüsle ilintili. Şöyle ilintili; koronavirüs bağışıklık sisteminin anormal çalışmasına yol açıyor. Saç dökülmesinin önemli nedenlerinden biri de immünolojik nedenlerdir.

Eğer saç hücrelerine de antikor gelişirse bu şekilde belirtiler de ortaya çıkabilir, aynen böbreklerde, karaciğerde, deride, birçok organda fonksiyon bozuklukları çıktığı gibi. Bu da koronavirüs ile ilişkili olabilir. Ama bu bir koronavirüs belirtisi midir, onu mutlaka istatistik testler ile değerlendirmek lazım. 1 vakalık, 2 vakalık belirtileri biraz gözlemlemek lazım."

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını itiraf eden Hollywood’un ünlü isimlerinden Alyssa Milano, takipçilerini uyarmış ve bu süreçte saçlarının döküldüğünü söylemişti. Bir tarak alarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, elinde kalan saçları gösterirken, “Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” demişti.

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