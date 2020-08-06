ABD'li Alyssa Milano koronavirüse yakalandığını açıkladı! Hiç bu kadar hasta olmamıştım..

"Göğsüme fil oturmuş gibi hissediyordum... 2 haftada dört kilo verdim"

Nisan ayına ait bir fotoğrafını paylaşan Milano, "Bu 2 Nisan’da iki haftadır hasta olan ben. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım. Her yerim ağrıyor, koku alamıyordum. Göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyor ve nefes alamıyordum. İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı, öleceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.