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Prof. Dökmetaş açıkladı: Türkiye'de koronavirüs grafiğinin yükselmesinin nedeni hayalet pozitifler

Koronavirüs salgınına ilişkin İzlanda'da yapılan araştırma sonuçlarını aktaran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, pozitif vakaların neredeyse yarısında hastalığın hiçbir semptomunun bulunmadığını söyledi ve Türkiye'de de grafiğin yükselmesinin nedeninin daha çok gençlerde görülen "hayalet pozitifler" olduğunu belirtti.

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Prof. Dökmetaş, koronavirüs testi pozitif çıkanların yüzde 30'unun hiçbir semptom göstermediğini belirterek "Ama pozitif. Bulaştırma özelliği var. Semptomları olan pozitiflerden daha az bulaştırma riski var ama bulaştırır. Klinik bulguları olan bir kişide 1'e 5 gibi bir oranda bulaştırma özelliği var. Semptomu olmayanlarda (hayalet) bu daha düşük" ifadesini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs grafiğinin yükselmesinin nedeni hayalet pozitifler.

"Karantina çok önemli"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise araştırmanın toplum içinde hastalık bulguları olanlar kadar, bu hastalık bulgularını göstermeyenlerin olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi.

"Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün"

Prof. Dr. Kara, şu ifadelere yer verdi: Dolayısıyla karantina çok önemli. Çünkü hasta değil gözüküyor, ama dışarı çıkıp yayabiliyor. Bu çok yeni bir araştırma. Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün. Virüs yeni, yeni olduğu için bu tür bilgiler daha yeni ortaya çıkıyor. Hocam çok güzel söyledi. Hastalığı ağır olanlar daha fazla ve daha uzun süre virüs bulaştırıyorlar. A-semptomik olanlar ise az ve kısa sürede virüs bulaştırıyorlar. Ama bulaştırıcılar.

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