Son dakika haberine göre geçtiğimiz yıl fiyat artışı nedeniyle tartışma yaratan patates ve kuru soğanın yurt dışı satışına kısıtlama getirildi.

İhraç yapacak üreticiler onay için Ticaret Bakanlığı'na başvuracak.

İhracatı ön izin şartına bağlandı

Patates ve kuru soğan, ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı. Ticaret Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.

Bakanlık onay verirse...

Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak. Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.