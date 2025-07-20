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Özgür Özel’den dikkat çeken 'imam hatip' çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, LGS’deki şaibe iddialarına değinerek imam hatip liselilerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özel, “İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin, hepsi bizim evladımız” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMSE KUL HAKKINA GİRMESİN"

Mitingde LGS'deki şaibe iddialarına değinen Özgür Özel "Filanca imam hatipten birinci çıkmış imam hatip şuymuş buymuş. Bir milyonun üzerinde imam hatipli var. İmam hatiplileri kimse bir partiye mal etmesin, bir partiye itmesin. İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin, hepsi evladımız." ifadelerini kullandı. 

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