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Gazze'de can kaybı 58 bin 895'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 58 bin 895'e yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895’e çıktı. Açlık nedeniyle ölen çocuklara her gün yenileri ekleniyor. Altyapısı çöken Gazze’de temiz suya erişim de neredeyse imkânsız hale geldi.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895’e yükseldi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ayrıca 495 yaralının hastanelere ulaştığı bildirildi. Saldırılar sonucu toplam yaralı sayısı ise 140 bini geçti.

Gazze’de sadece bombalar değil, açlık ve susuzluk da her gün yeni canlar alıyor. Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, yerle bir olmuş altyapı nedeniyle çadırlarına temiz su taşıyabilmek için tanker önlerinde uzun kuyruklara giriyor. Bölgedeki arıtma tesislerinin tahrip edilmesiyle temiz suya erişim neredeyse tamamen kesilmiş durumda.

Abluka altındaki Gazze’de, İsrail’in insani yardımları engellemesi nedeniyle açlıktan ölen çocukların sayısı da artıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören 4 yaşındaki Rezzan Ebu Zahir, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, her yaştan yüzlerce kişinin aşırı açlık nedeniyle hastanelere başvurduğunu, ancak tedavi edecek kaynakların tükenmiş olduğunu belirtiyor.

Gazze’de halihazırda 17 bin çocuk ciddi yetersiz beslenme sorunuyla boğuşuyor. Hastanelerde yeterli yatak yok, ilaçlar bitmiş durumda. Bazı hastaların açlıktan kaynaklı stres, bilinç kaybı ve hafıza sorunları yaşadığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA, Gazze’de 5 yaş altı çocuklarda yetersiz beslenme oranlarının sadece mart ile haziran ayları arasında iki katına çıktığını açıklamıştı. Ancak uluslararası uyarılar sonuçsuz kalıyor. İsrail, Mart 2025’ten bu yana sınır kapılarını kapalı tutarak insani yardım girişini sistematik biçimde engelliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, 18 Mart’tan bu yana süren yeni saldırı dalgasında 8 binden fazla kişinin öldüğünü, “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adı altında oluşturulan yardım noktalarında düzenlenen saldırılarda ise 922 kişinin öldüğünü açıkladı. Enkaz altında hâlâ binlerce insanın cansız bedeni bulunduğu tahmin ediliyor.

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