BIST 10.366
DOLAR 40,39
EURO 47,04
ALTIN 4.350,44
HABER /  GÜNCEL

Netanyahu zehirlendi, doktorundan açıklama geldi! Durumu nasıl?

Netanyahu zehirlendi, doktorundan açıklama geldi! Durumu nasıl?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bozuk gıda tüketimi nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği açıklandı. Sağlık durumu iyi olan Netanyahu’nun, üç gün boyunca görevine evinden devam edeceği belirtildi.

Abone ol

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde yediği bir yemekten sonra rahatsızlandı. Gıda kaynaklı bir sağlık sorunu yaşadığı belirtilen Netanyahu’nun, bağırsak iltihabı geçirdiği ve üç gün süreyle görevine evinden devam edeceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki evinde muayene edildiği, Hadassah Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Alon Hershko’nun kontrolünde tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilen Netanyahu’nun sıvı kaybı nedeniyle damar yoluyla sıvı tedavisi aldığı, doktor tavsiyesiyle dinlenmeye çekildiği ve bu sabahki kabine toplantısına da katılamadığı bilgisi verildi.

Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklamanın ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Mesajda, “Her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahar Şahin'den yıllar sonra gelen itiraf olay oldu! O kişi Mine Tugay mı?
Bahar Şahin'den yıllar sonra gelen itiraf olay oldu! O kişi Mine Tugay mı?
Uşak'ta orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi
Uşak'ta orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi
Bakan Kurum yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Bakan Kurum yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
451.5 milyon liralık kaçak sigara yakalandı
451.5 milyon liralık kaçak sigara yakalandı
E-ticaret gelirleri inceleniyor: 17 bin kişi 44,5 milyar lirayı vergisiz kazandı!
E-ticaret gelirleri inceleniyor: 17 bin kişi 44,5 milyar lirayı vergisiz kazandı!
Gazze'de can kaybı 58 bin 895'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 58 bin 895'e yükseldi
Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap
Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap
Doğum günü kutlaması için evden çıktı! Yahya sahilde bu halde bulundu
Doğum günü kutlaması için evden çıktı! Yahya sahilde bu halde bulundu
Meteorolojik veriler korkuttu! Bakan Yumaklı uyarı yaptı
Meteorolojik veriler korkuttu! Bakan Yumaklı uyarı yaptı
İsrail'den Gazze için yeni sürgün planı
İsrail'den Gazze için yeni sürgün planı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı