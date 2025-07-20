Netanyahu zehirlendi, doktorundan açıklama geldi! Durumu nasıl?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bozuk gıda tüketimi nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği açıklandı. Sağlık durumu iyi olan Netanyahu’nun, üç gün boyunca görevine evinden devam edeceği belirtildi.

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İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde yediği bir yemekten sonra rahatsızlandı. Gıda kaynaklı bir sağlık sorunu yaşadığı belirtilen Netanyahu’nun, bağırsak iltihabı geçirdiği ve üç gün süreyle görevine evinden devam edeceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki evinde muayene edildiği, Hadassah Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Alon Hershko’nun kontrolünde tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilen Netanyahu’nun sıvı kaybı nedeniyle damar yoluyla sıvı tedavisi aldığı, doktor tavsiyesiyle dinlenmeye çekildiği ve bu sabahki kabine toplantısına da katılamadığı bilgisi verildi.

Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklamanın ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Mesajda, “Her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var” ifadeleri yer aldı.