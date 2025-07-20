Bahar Şahin'den yıllar sonra gelen itiraf olay oldu! O kişi Mine Tugay mı?

'Zalim İstanbul' dizisi finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündemde... Dizide 'Ceren' karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin'in konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalar şoke etti.

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Uzun bir süre önce final yapan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin konuk olduğu programda öyle açıklamalar yaptı ki... "Gençliğimin en güzel yılları harap oldu." diyen genç oyuncu yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yaptığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum."

"BANA 'VAROŞ' DİYORDU"

Dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia eden Bahar Şahin "Bana 'varoş' diyordu. Benim üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse benim yanımda değildi, 'küçüksün idare et' diyorlardı. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. Ben de '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim" diye konuştu.

Bu açıklamalardan sonra Deniz Uğur oyuncunun yanında olduğunu söylerken gözler Mine Tugay'a çevrildi.