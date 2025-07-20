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451.5 milyon liralık kaçak sigara yakalandı

451.5 milyon liralık kaçak sigara yakalandı

Ticaret Bakanlığı sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor. Gümrükler Muhafaza ekipleri 451.5 milyon lira değerinde kaçak sigarayı ele geçirdi.

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucu, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırmadı. Ticaret Bakanlığı’nın gelişmiş teknoloji ve imkanlarından yararlanarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 2025 yılı başından beri yaklaşık 451 milyon 588 bin Türk Lirası değerinde 2 milyon 150 paket sigara, 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara eşya ele geçirildi.

“Dumansız Türkiye” hedefiyle gençleri her türlü zarardan korumayı amaç edinen Gümrükler Muhafaza ekipleri titiz ve özverili çalışmalarıyla halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

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