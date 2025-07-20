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HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanı Kalın, siyasi partilerle görüşecek

MİT Başkanı Kalın, siyasi partilerle görüşecek

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulması planlanan komisyon çalışmaları sona yaklaşırken, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yarından itibaren Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret ederek süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Kalın’ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi yetkilileriyle görüşerek terörle mücadelede atılacak adımları paylaşacağı bildirildi.

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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DAİR BİLGİLER VERECEK

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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