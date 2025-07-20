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Antalya’dan temmuz rekoru: 7,8 milyon ziyaretçiye ulaştı

Antalya’dan temmuz rekoru: 7,8 milyon ziyaretçiye ulaştı

Antalya, 19 Temmuz 2025’te 102 bin 6 yabancı ziyaretçiyle temmuz aylarının en yüksek günlük turist sayısına ulaştı. 2025’in başından bu yana kente hava yoluyla gelen turist sayısı ise 7,8 milyonu aştı.

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Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, Temmuz 2025’te bir kez daha rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaştığı verilere göre, sadece 19 Temmuz günü Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı turist Türkiye’ye giriş yaptı. Bu rakam, temmuz ayları içinde kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bakan Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Antalya, temmuzda rekora doymuyor” ifadesiyle bu önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102.006 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti.

11 Temmuz’da 100.681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz’da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık.”

YILIN EN YOĞUN GÜNÜ: REKORUN EŞİĞİNDEYİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 19 Temmuz'daki 102 bin 6 kişilik giriş, yalnızca temmuz aylarında değil, yıl genelinde de bugüne dek ulaşılmış en yüksek seviyelerden biri oldu. Özellikle 2024 yılının ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik rekor, sadece birkaç yüz kişilik farkla aşılmak üzere.

Bu gelişme, Antalya’nın turizmde yakaladığı sürdürülebilir büyümeyi ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle yaz sezonunun en yoğun dönemine girilirken, rekorun çok daha yukarılara taşınması bekleniyor.

7,8 MİLYON YABANCI TURİST HAVA YOLUYLA GELDİ

Yıl başından 19 Temmuz’a kadar olan sürede ise Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bakanlık verilerine göre, 2025’in ilk 6,5 aylık döneminde Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 874 bin 687 oldu. Bu sayı, kentin turizm potansiyelinin küresel çapta nasıl karşılık bulduğunun en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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