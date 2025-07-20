BIST 10.366
DOLAR 40,39
EURO 47,04
ALTIN 4.350,44
HABER /  GÜNCEL

Sivas'ta yolcu otobüsü faciası: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Has Ağrılı Turizm’e ait bir yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otobüste ilk bilgilere göre ölü ve çok sayıda yaralı bulunurken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğu kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT Başkanı Kalın, siyasi partilerle görüşecek
MİT Başkanı Kalın, siyasi partilerle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay yıldız, aynı yoldayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay yıldız, aynı yoldayız
Antalya’dan temmuz rekoru: 7,8 milyon ziyaretçiye ulaştı
Antalya’dan temmuz rekoru: 7,8 milyon ziyaretçiye ulaştı
Netanyahu zehirlendi, doktorundan açıklama geldi! Durumu nasıl?
Netanyahu zehirlendi, doktorundan açıklama geldi! Durumu nasıl?
Bahar Şahin'den yıllar sonra gelen itiraf olay oldu! O kişi Mine Tugay mı?
Bahar Şahin'den yıllar sonra gelen itiraf olay oldu! O kişi Mine Tugay mı?
Uşak'ta orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi
Uşak'ta orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi
Bakan Kurum yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Bakan Kurum yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
451.5 milyon liralık kaçak sigara yakalandı
451.5 milyon liralık kaçak sigara yakalandı
E-ticaret gelirleri inceleniyor: 17 bin kişi 44,5 milyar lirayı vergisiz kazandı!
E-ticaret gelirleri inceleniyor: 17 bin kişi 44,5 milyar lirayı vergisiz kazandı!
Gazze'de can kaybı 58 bin 895'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 58 bin 895'e yükseldi
Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap
Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap