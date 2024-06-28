Oyuncu Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'la evlendi

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş bir süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile dünyaevine girdi. 33 yaşındaki Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un nikahı Çeşme'de kıyıldı.

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5 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un uzun zamandır evlenmesi bekleniyordu. 23 Şubat'ta nişanlanan ünlü çift, Çeşme Alaçatı'da hayatını birleştirdi. Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz; Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.