BIST 10.681
DOLAR 32,97
EURO 35,28
ALTIN 2.465,25
HABER /  EKONOMİ

Avrupa'da geçen hafta en yoğun hava trafik hacmi İstabul Havalimanı'nda gerçekleşti

Avrupa'da geçen hafta en yoğun hava trafik hacmi İstabul Havalimanı'nda gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 17-23 Haziran döneminde günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade etti.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raporda yer alan hava trafik istatistiklerini değerlendiren Uraloğlu, "Türkiye, 17-23 Haziran'da günlük ortalama 3 bin 894 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında"

Bu dönemde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Türk hava sahasının uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı arasında, ortalama günlük 768 uçak kalkışıyla dünya genelinde de 7'nci sırada bulunduğunu belirtti.

Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 992 uçuş sayısıyla aynı listede 8'inci olduğunu, böylece Roma Fiumicino ve Münih havalimanlarının önünde yer aldığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu verileri, 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21'lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12'lik artış kaydetti. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler aldık."

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca istifa mı etti? İsmail Saymaz Bakan Koca'yı aradı
Fahrettin Koca istifa mı etti? İsmail Saymaz Bakan Koca'yı aradı
Trump-Biden ilk düelloya çıktı CNN anketinde kazanan isim belli oldu
Trump-Biden ilk düelloya çıktı CNN anketinde kazanan isim belli oldu
Hizbullah'tan İsrail'in 'Lübnan'ı taş devrine çeviririz' tehdidine yanıt
Hizbullah'tan İsrail'in 'Lübnan'ı taş devrine çeviririz' tehdidine yanıt
İzmir'de Kur'an kursu inşaatının yıkılacağı iddiasıyla mahalleli nöbet tutuyor
İzmir'de Kur'an kursu inşaatının yıkılacağı iddiasıyla mahalleli nöbet tutuyor
MSB, 13 Türk vatandaşı için 1 uçak görevlendirildiğini açıkladı
MSB, 13 Türk vatandaşı için 1 uçak görevlendirildiğini açıkladı
22 yaşındaki Suriyeli genç, silahını temizlerken kendini vurdu!
22 yaşındaki Suriyeli genç, silahını temizlerken kendini vurdu!
Bahçe duvarı çöktü, 3 araç altında kaldı
Bahçe duvarı çöktü, 3 araç altında kaldı
ABD'de Kongre üyesi: "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir"
ABD'de Kongre üyesi: "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir"
İnsan kaçakçılığı yapan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı
İnsan kaçakçılığı yapan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı
Stoltenberg ve Zelenskiy Washington Zirvesi'ni görüştü
Stoltenberg ve Zelenskiy Washington Zirvesi'ni görüştü
Rusya'dan Bolivya'daki darbe girişimine kınama
Rusya'dan Bolivya'daki darbe girişimine kınama
Pancar çiftçisine 709 milyon lira çapa avans ödemesi yapıldı
Pancar çiftçisine 709 milyon lira çapa avans ödemesi yapıldı