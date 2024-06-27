İnsan kaçakçılığı yapan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı

Suriye ile Türkiye arasında makam aracı kullanarak insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Milli Savunma Bakanlığı tarafından iddiaların doğrulanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tuğgenerale ait makam aracı ile Suriye ve Türkiye arasında insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılık iddialarının doğrulandığı ve Suriye'deki birliklerde görev yapan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın emir astsubayı ile koruması olan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığı bildirildi.

Tuğgeneral cezaevinde

Gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının, Çokay'ın kişi başına 4-5 bin dolar karşılığında Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığına karıştığına dair güçlü şüpheler nedeniyle verildiği belirtildi.

Bilal Çokay kimdir?

2010 yılında Samsun Esentepe Kışlasında o dönem Yüzbaşı rütbesindeki Bölük Komutanı Bilal Çokay 2022 yılında Yüksek Askeri Şura Kararı Lahika 1 ile Türkiye genelinde birinci sıradan Kurmay Albaylıktan Tuğgeneral rütbesine yükseltilerek 16. Mekanize Tugay Komutanlığına atandı.