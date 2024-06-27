Tayvan'da kriz tırmanıyor! Çin adanın etrafını sardı

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 33'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi.

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Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte Çin ordusuna ait 37 hava aracı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 37 askeri hava aracından 33'ünün, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74,08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 43 deniz mili (79,68 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.