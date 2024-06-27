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Dünyanın ilk nükleer güç santrali Obninsk NGS 70 yaşında

Dünyanın ilk nükleer güç santrali Obninsk NGS 70 yaşında

Dünyanın ilk nükleer enerji santrali olan Obninsk NGS'nin 70 yıl önce hizmete girmesi, Rusya'da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Obninsk şehrinde düzenlenen tören ve "Obninsk New" adlı foruma, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko'nun yanı sıra çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı.

Birçok yeni nükleer atılımın temeli oldu

Dünyanın ilk nükleer enerji santrali Obninsk NGS'nin faaliyete alınmasının 70'inci yılına ithafen düzenlenen törende konuşan Likhachev, Obninsk NGS'nin dünyadaki nükleer güç sanayisini başlatmasının ardından çok çeşitli alanlarda önemli gelişmelerin kaydedildiğini söyledi.

Küçük ve büyük kapasiteli NGS'lerden gemi reaktörlerine, nükleer tıptan yeni malzemelere önemli keşiflerin yapıldığını vurgulayan Likhachev,

Bugün aynı zamanda, dünyanın ilk 4. nesil enerji kompleksinin oluşturulması ve temelde farklı bir enerji üretimi türü olan termonükleer füzyona geçiş de dahil olmak üzere yeni nükleer atılımların eşiğindeyiz.
diye konuştu.

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