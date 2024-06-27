BIST 10.681
DOLAR 32,83
EURO 35,26
ALTIN 2.451,65
HABER /  DÜNYA

İsrail'den Hizbullah'a açık tehdit tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İsrail'den Hizbullah'a açık tehdit tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Washington'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah'la savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu belirtti ve diplomatik çözüme öncelik verdiklerini vurguladı.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.

Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

The Washington Post'un haberine göre, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrail heyeti ile Amerikalı muhatapları, devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesinin ardından "ertesi gün" için olası senaryoları tartıştı.

Liberman'dan Netanyahu hükümetine eleştiri 

Öte yandan İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise Binyamin Netanyahu hükümetinin performansını eleştirdi.

Liberman yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin güneyde (Gazze) de kuzeyde (Lübnan) de bir karar verip kazanamadığı, İsrail halkını güvenliğe kavuşturamadığı ve vatandaşlara güvenlik duygusunu yeniden kazandıramadığı açıktır." ifadelerini kullandı.

Mavi hatta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın ilk nükleer güç santrali Obninsk NGS 70 yaşında
Dünyanın ilk nükleer güç santrali Obninsk NGS 70 yaşında
Almanya Ukraynalı mülteciler için AB'den daha fazla para istedi
Almanya Ukraynalı mülteciler için AB'den daha fazla para istedi
ABD'den Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için yeni adım
ABD'den Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için yeni adım
MSB'den orman yangını açıklaması! 'PKK'lı teröristler gizlenmeye çalışıyor'
MSB'den orman yangını açıklaması! 'PKK'lı teröristler gizlenmeye çalışıyor'
İyi Parti'de Meral Akşener geri mi dönüyor?
İyi Parti'de Meral Akşener geri mi dönüyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli
Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!
Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!
Almanya’da Resmen yürürlüğe girdi! 1.5 milyon yeni Türk vatandaşı
Almanya’da Resmen yürürlüğe girdi! 1.5 milyon yeni Türk vatandaşı
Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!
Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!
Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi
Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi
Fenerbahçe'de Fred'den teknik direktör Mourinho'ya övgü
Fenerbahçe'de Fred'den teknik direktör Mourinho'ya övgü
Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız
Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız