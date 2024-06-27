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Dorukhan Toköz yeni takımına imzayı attı!

Dorukhan Toköz yeni takımına imzayı attı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Eyüpspor'a hoş geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor'umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz."

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