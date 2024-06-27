Dorukhan Toköz yeni takımına imzayı attı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Eyüpspor'a hoş geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor'umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz."