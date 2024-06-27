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Rusya'dan Bolivya'daki darbe girişimine kınama

Rusya'dan Bolivya'daki darbe girişimine kınama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya'daki darbe girişimini kınadığını ve Bolivya hükümetine tam destek verdiğini belirtti. Lavrov, Bolivya'nın kalkınması için güçlerin birleşmesi gerektiğini vurgularken, Rusya'nın Bolivya ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bolivya'daki darbe girişimini kınadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Lunda telefonda görüştü.

Rus tarafı görüşmede, "Bolivya'daki darbe girişimini kınayarak egemen devletlerin anayasal temellerini baltalamaya yönelik her türlü eylemin kabul edilemez olduğunu ve Bolivya'daki hükümete tam ve sarsılmaz destek verdiğini" vurguladı.

Bolivya'daki güç ve yapıların, ülkenin kalkınması için birleşmesi gerektiğinin önemine işaret edilen görüşmede Lavrov, "Rusya'nın güvenilir stratejik ortağı Bolivya ile dayanışma içinde" olduklarını dile getirdi.

İki bakan, Rusya ile Bolivya arasında haziranda yapılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını teyit etti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga'nın başını çektiği bir grup askerin dün başlattığı askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce'nin hamleleri ve kararlı tutumu, halkın protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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