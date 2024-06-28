Bahçe duvarı çöktü, 3 araç altında kaldı

Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bir apartmanın otoparkındaki bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü ve ağaçlar devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.Abone ol
Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.
Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü.
Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda bahçedeki ağaçlar da devrildi.
Polis otoparkın etrafında güvenlik önlemi aldı.