Fahrettin Koca istifa mı etti? İsmail Saymaz Bakan Koca'yı aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevini bırakacağı iddia edildi. Gündem olan iddiayla ilgili İsmail Saymaz, Bakan Koca'yı aradı. Bakan Koca, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz." yanıtını verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu öne sürüldü.

Halk Tv'de yer alan habere göre, gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifa iddiaları üzerine görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Saymaz söz konusu olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstifa iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum.

"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" dedim.

Koca, şunları söyledi:

“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”

“Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki sorum üzerine Koca, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, istifa haberlerine ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.