Trump-Biden ilk düelloya çıktı CNN anketinde kazanan isim belli oldu

Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, CNN’in ev sahipliğinde yapılan ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. CNN İnternational, program sonrası yayınladığı ankette Trump'ın yüzde 67 ile düellonun kazananı olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştirdi.

Perşembe akşamı yerel saatle 21.00'da (TSİ 04.00) başlayan, Atlanta'daki CNN Başkanlık Tartışması'nda iki aday, yaklaşık dört yıl sonra ilk kez, seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere bir araya geldi.

İlk düellonun kazananı Trump oldu

Başkan adaylarının ilk düellosunda kazanan merak kosunu oldu. CNN İnternational ilk raund sonrası yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre ezici sonuçla kazanan Trump oldu. Trump oyların yüzde 67 oy, Biden yüzde 33 oy aldı.

Demokratlar endişelendi

Biden'ın özellikle tartışmanın başlarında sergilediği 'dengesiz' performans, Demokrat adayın 'çok yaşlı' olduğu yönündeki endişelerini daha da artırdı.

Biden'ın başkanlık seçimlerine aday olmaktan vazgeçmesi için Demokrat Parti içindeki çağrılar, canlı yayın performansı sonrası yeniden dillendirilmeye başladı.

Eski Başkan Barack Obama'nın uzun süre danışmanlığını yapan David Axelrod, tartışmanın hemen ardından CNN'de Biden'ın performansı hakkında yaptığı açıklamada "Bence panik başladı" dedi.

Trump enflasyon ile vurdu

Biden ve Trump arasındaki seçim tartışması ekonomiyle başladı. Mevcut ülke lideri, selefini arkasında kaos bırakmakla suçlarken eski başkan ülkenin hiçbir zaman onun döneminde olduğu kadar iyi yaşamadığını savundu.

Trump, rakibinin gurur duyduğu başta işgücü piyasasında olmak üzere ekonomik büyümenin onarıcı nitelik taşıdığını, enflasyonunda “ülkeyi öldürmekte” olduğunu söyledi.

Trump'ın Ukrayna vaadi

Tartışma sırasında Trump, Biden'ı ABD'nin gücünü azaltmakla suçladı, "Üçüncü dünya ülkesi gibi olduk, bize saygı duymuyorlar" dedi. Biden'ın göçmen ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Biden, Trump'ın pek çok sözünü yalandı. "Hayatımda bu kadar fazla saçmalık duymamıştım" dedi.

Tartışmanın can alıcı noktalarından biri, Trump'ın daha önce de ifade ettiği gibi Ukrayna savaşını başkan olduğu anda bitireceğini söylemesiydi.

Biden'dan Trump'a: Talihsiz, gevşek

Rakibine ilk hakaret eden Biden oldu. Demokrat aday, rakibi için “talihsiz gevşek” nitelendirmesinde bulundu.



Trump da mevcut ülke liderinin seçimleri tekrar kazanması halinde “ABD’den geriye hiçbir şey kalmayacağı” yönündeki endişelerini dile getirdi. Cumhuriyetçi aday, Biden’ı “Amerikan tarihinin en kötü başkanı” olarak nitelendirdi.

Biden’in “Amerikan tarihinin en kötü başkanı” olduğunu söyleyen Trump, şu anda ülkenin “cehennem” içinde olduğunu savundu.

Eski ABD Başkanı, fiziksel sağlığının mükemmel olduğunu söyledi ve şimdiki halefi Joe Biden’e zihinsel yetenek testine girmeyi önerdi.

Trump: İsrail işi bitirmeli

Putin'in savaşı bitirme koşullarının kendisi için kabul edilebilir olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, bu savaş hiç olmamalıydı" diyerek cevapladı. Trump, kendisinin yönetimi altında savaşın hiç başlamamış olacağını iddia etti. Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardımını eleştirdi.

Trump Gazze'yle ilgili soruya ise, "İsrail işi bitirmeli" şeklinde cevap verdi.

Biden, Putin'in "savaş suçlusu" olduğunu söyledi, Ukrayna'ya yardım politikasını savundu. İsrail'e güçlü desteğini yineledi ve Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Daha önce ABD'de mevcut bir başkan eski bir başkanla tartışma yapmamıştı.

Atlanta'nın bulunduğu Georgia, 2020 seçimlerinde Biden'ın 13 binden az oyla kazandığı, oyların başa baş ilerlediği bir eyalet.

90 dakikalık tartışmada, stüdyoda hiçbir seyirci bulunmadı. Söz kesilmesini engellemek için sadece söz alan kişinin mikrofonu açık bırakıldı.

Başkanların yanında önceden hazırlanmış notlar olması yasak ancak kalem ve kağıtları vardı.

Bu tartışma, seçimler Kasım ayında yapılacağı için erken görülüyor. ABD tarihinde daha önce bu kadar erken yapılan bir başkanlık tartışması hiç olmamıştı.

Henüz her iki aday da kendi partisinin resmi adayı değil.