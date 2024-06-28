MSB, 13 Türk vatandaşı için 1 uçak görevlendirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakımda tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın görevlendirildiğini açıkladı ve vatandaşlara acil şifalar diledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.