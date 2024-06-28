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Kira gelirine yüzde 20 stopaj kesinti mi olacak? Cevdet Yılmaz yanıt verdi

Kira gelirine yüzde 20 stopaj kesinti mi olacak? Cevdet Yılmaz yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketinde, kira gelirleri için yüzde 20 stopaj kesintisinin bulunduğu iddialarına ilişkin "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Vergide adaletin sağlanması ve doğrudan vergilerin payının artırılması yönünde toplumun tüm kesimlerinde fikir birliği bulunduğunu belirten Yılmaz, ortak akla uyarak bunu Orta Vadeli Program'ın bir parçası haline getirdiklerini ve kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Yılmaz, dolaylı vergilerin, tüketim esnasında ödendiği için gelir düzeyi ne olursa olsun aynı vergi ödendiğini, bu durumun adaletsizliğe yol açtığını, doğrudan vergilerin ise kazanç üzerinden alındığını, dolayısıyla daha adil bir yapıya sahip olduğunu, doğrudan vergilerin payının arttırılmasının sosyal adalet açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Vergi paketinde hükümete karşı bilinçli tepki oluşturma çabası var"

Vergi paketiyle ilgili tartışmalarda kafa karışıklığı üretmeye ve hükümete tepki oluşturmaya yönelik bilinçli bir çabanın bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Maliye Bakanlıkları, Çalışma Bakanlıkları, İçişleri Bakanlığı bu kurumlar her zaman teknik çalışma yaparlar. Yaşanan tartışmalara göre otururlar, mutfaklarını çalıştırırlar, alternatifler üretirler. Bazen bir konuda üç tane farklı alternatif geliştirirler. Bunlar etki değerlendirmeleri yapılmadan, siyasi tercihlere konu olmadan, Meclisimizin huzuruna gelmeden sadece mutfak çalışmaları olarak kalırlar. Dolayısıyla bunlar üzerinden spekülatif haberler yapmak, sanki hükümet resmi bir teklif vermiş gibi bir tartışma yapmak kesinlikle doğru değil. Meclisimize bunlar gelip resmi bir teklif hüviyeti kazanmadan yapılan bütün tartışmalar yorumdan öteye gitmez. Dolayısıyla kafa karışıklığı oluşturmanın hiçbir anlamı yok. Genelde sosyal medyada da maalesef çok yaşıyoruz bunları, dezenformasyon dediğimiz hadiseyi. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem şu olur. Yetkili kişi ve kurumlardan duymadıkları şeylere itibar etmesinler. Yetkili kişi ve kurumlar açıklamışlarsa eyvallah o zaman hepimiz bunun üzerinde daha detaylı konuşalım ama bir çalışma bitmeden yetkili kişiler ve kurumlar bunu paylaşmadan yapılacak dedikodu türü veya işte 'ben şunu şundan duydum' isim de vermeden 'bir yetkiliden duyduğuma göre, bir kişiden duyduğuma göre' gibi ifadelere itibar etmesinler. Yetkili kurumlara baksınlar ve nihai olarak da tabii ki Meclisimizin gündemine gelecek resmi tekliflerin ne olduğuna baksınlar."

Yılmaz, yurt dışı çıkış harcına ilişkin henüz kesin bir rakam belirlenmediğini, çalışmaların devam ettiğini, bu konuda toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak, haklı gerekçelere dayalı istisnalar olabileceğini kaydetti.

Vergi paketinde, kira gelirleri için yüzde 20 stopaj kesintisinin bulunduğu iddialarına ilişkin Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten 500 liranın üzerinde olan kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun dışında şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, vergi düzenlemeleri konusunda toplumsal hassasiyetlerin dikkate alındığını ve çalışmaların bu doğrultuda sürdüğünü dile getirerek, "Vergi adaletinin yanı sıra en önemli önceliklerimizden biri kayıt dışılığın azaltılması, kayıtlılığın arttırılması, eşit düzeyde muamelenin tüm toplumsal kesimlere yayılması." diye konuştu.

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