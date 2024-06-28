Albaraka Türk'ten 'BES Teminatlı Finansman' ürünü

Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve kısa, orta ve uzun vadede her türlü bankacılık işlemlerine uçtan uca çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Albaraka Türk, müşterilerinin bireysel emeklilik birikimlerini teminat göstererek ihtiyaç finansmanı kullanmalarını sağlayan ürünü 'BES Teminatlı Finansman'ı duyurdu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, bireysel ihtiyaçlar için BES birikimlerine duyulan ihtiyacı müşterilerin birikimlerini bozmadan çözme niteliğindeki 'BES Teminatlı Finansman' ürünü, müşterilerin hem ihtiyaçlarını hem de yatırımlarını dengeli şekilde yönetme avantajı sağlıyor.

BES birikimini teminat göstererek kullanılabilecek finansmanlar arasında teknoloji, eğitim, sağlık, seyahat ve hac-umre finansmanı gibi geniş yelpazede 20'den fazla finansman çeşidi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, 'öncü bankacılık' vizyonuna uygun olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Uludağ, BES Teminatlı Finansman ürünleriyle, müşterilerinin kısa ve orta vadeli ihtiyaçlarına çözüm ürettiklerini, orta ve uzun vadeli yatırımlarını da değerli kılma imkanı sağladıklarını vurgulayarak, 'Katılım bankacılığı ilkelerimiz ve müşteri odaklılık prensibimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve kısa, orta ve uzun vadede her türlü bankacılık işlemlerine uçtan uca çözümler üretmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.