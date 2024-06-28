Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden olay olacak kulis sızdı: ‘Sonuna kadar gidilsin’

Sinan Ateş davası ile ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede de bu konu gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre görüşmede Erdoğan dava ile ilgili kararlılık mesajı verirken Bahçeli de “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” dedi. İşte görüşmeye ilişkin kulislere yansıyan detaylar…

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Yerel seçimlerden sonra hükûmet ile CHP arasında kurulan diyalog zemini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer parti sözcülerinin Cumhur İttifakı’na yönelik ‘suçlayıcı’ açıklamaları sonrasında zarar görürken, muhalefetten gelen değerlendirmeler hem AK Parti’de hem de MHP’de tartışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı son iki görüşmenin önemli başlıklarından birini siyasetteki normalleşme adımları oluşturdu. Türkiye gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nı hedef alan sözleri iki lider arasında masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, muhalefetle diyalog kurulacak diye Cumhur İttifakı’na ‘saldırıları sineye çekmeyeceklerini’ söylediği ifade edildi.

Bahçeli'den sonuna kadar gidilsin çıkışı

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yapılan tartışmalar da görüşmenin başlıklarından biri oldu. Bahçeli söz konusu olayın MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya” dediği, Bahçeli’nin de bu tespite destek vererek “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.