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Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterlerinde değişiklik

Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterlerinde değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yurt dışı menşeli olup Türkiye'de basılan Kur'an-ı Kerim eserleri ile yurt dışından ithal edilecek eserler için kuruldan izin belgesi alınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kur'an-ı Kerim'in basım ve yayım kriterlerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışı menşeli olup basımı Türkiye'de yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi veya kuruluşlar, kuruldan izin belgesi alacak.

Diyanet işleri Başkanlığı, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul tarafından verilen iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilecek.

İzin belgesi bulunmayan eserler hakkında söz konusu kanunun 11'inci madde hükümlerine göre işlem yapılacak.

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