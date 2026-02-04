Otobüs devrildi! 16 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Alagoas eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.Abone ol
Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs, AL-220 otoyolunda devrildi. Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 44 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.