HABER / SPOR / FENERBAHÇE
N'Golo Kante, Fenerbahçe'de! Anlaşma sağlandı, TFF'ye bildirildi
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
En-Nesyri'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.