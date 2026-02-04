BIST 13.875
N'Golo Kante, Fenerbahçe'de! Anlaşma sağlandı, TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

En-Nesyri'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

