N'Golo Kante'den haber var! Araplar Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi Sadettin Saran ne dedi?

"Teklifi artırın"

Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, başlangıçta yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmesine rağmen bu rakamı yeterli bulmadı ve Sarı-Lacivertliler'e mesaj gönderdi. Al-Ittihad yönetimi mesajında transferin gerçekleşmesi için bu teklifin yükseltilmesini talep etti.