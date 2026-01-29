N'Golo Kante'den haber var! Araplar Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi Sadettin Saran ne dedi?
Ara transferde orta saha arayışını sürdüren Fenerbahçe’nin önceliği N’Golo Kante oldu. Sarı-lacivertliler oyuncuyla prensipte anlaşırken Al-Ittihad’a 4 milyon euro teklif sundu. Suudi kulübü ise yapılan bu teklifin ardından Fenerbahçe yönetimine yeni bir mesaj gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta saha takviyesi yapmayı planlarken gündemin 1 numaralı ismi N'Golo Kante.
Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile yaptığı ilk temaslardan sonuç alamazken kulübün Fenerbahçe'ye yeni bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile prensipte el sıkışırken kulüp tarafı ile bonservis konusunda anlaşamamıştı.
Fransız basınından L’Equipe’in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Kante ile anlaşma sağlarken kulübü Al-Ittihad’a 4 milyon euroluk resmi teklif sundu.
"Teklifi artırın"
Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, başlangıçta yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmesine rağmen bu rakamı yeterli bulmadı ve Sarı-Lacivertliler'e mesaj gönderdi. Al-Ittihad yönetimi mesajında transferin gerçekleşmesi için bu teklifin yükseltilmesini talep etti.