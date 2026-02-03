Valencia'yı yenen Anadolu Efes, 9 maç sonra kazandı

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında konuk ettiği Valencia Basket'i 107-90 yenerek 9 maç sonra galip geldi.

EuroLeague'in 26. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırladı.

Mücadeleyi 107-90'lık skorla kazanmayı başaran Anadolu Efes'te 20 sayı, 7 ribauntla Ercan Osmani, 19 sayıyla Loyd, 18 sayı, 6 asistle Lee ve 15 sayı, 7 ribauntla Jones, performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı.

Valencia'da kariyer rekoru kıran Reuvers, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılarak 7. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Zalgiris'i konuk edecek.

10. kez mağlup olan Valencia ise Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES: 107 - VALENCIA BASKET: 90

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 7, Loyd 19, Dozier 10, Poirier 5, Ercan Osmani 20, David Mutaf 3, Lee 18, Smits 4, Şehmus Hazer 6, Jones 15, Erkan Yılmaz

Valencia Basket: Badio 2, Taylor 7, Thompson 11, Pradilla 4, Sako 9, Reuvers 30, Key 10, Montero 5, Moore 4, Puerto 8, De Larrea

1. Periyot: 33-14

Devre: 57-46

3. Periyot: 84-64